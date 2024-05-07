الجدعان يعلق على العجز في الميزانية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن العجز في الميزانية “مقصود”، مشيرًا إلى أن الحكومة تُدرك المخاوف بشأن تأثيره المحتمل على الاقتصاد.

وأوضح الجدعان، وفقًا لصحيفة “الاقتصادية”، أن إدارة العجز في الميزانية تُعدّ من أهم أولويات الحكومة، مُؤكّدًا على تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إدارة الدين المستدام.

وتأتي تصريحات الجدعان بعد إعلان وزارة المالية السعودية عن تسجيل الميزانية إيرادات في الربع الأول من عام 2024 بلغت قيمتها 293 مليار ريال، بينما تم تسجيل مصروفات بقيمة 305.8 مليار ريال.

ووفقًا لبيانات الوزارة، فقد سجلت الميزانية السعودية إيرادات نفطية بلغت قيمتها 182 مليار ريال في الربع الأول من عام 2024، فيما ارتفعت قيمة الإيرادات غير النفطية بنسبة 9% إلى 111.5 مليار ريال.

وأسفرت هذه الأرقام عن تسجيل الميزانية عجزًا بقيمة 12.4 مليار ريال في الربع الأول.

يُذكر أن العجز الإجمالي المتوقع للميزانية السعودية في عام 2024 تبلغ قيمته 79 مليار ريال.

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