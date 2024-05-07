اخبار السعوديه

تراند اليوم : بالفيديو.. مسؤول في برنامج استمطار السحب يكشف عن 6 مناطق ضمن المرحلة الخامسة

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: كشف المدير التنفيذي لبرنامج استمطار السحب، المهندس أيمن البار، عن المناطق التي تشملها المرحلة الخامسة من برنامج الاستمطار.

وقال خلال حديثه عبر قناة الإخبارية، إن المرحلة الخامسة من برنامج الاستمطار تشمل المناطق الوسطى وهي "الرياض، القصيم، حائل"، والمناطق الجنوبية من الطائف إلى أبها إلى عسير.

وأضاف: "نتكلم عن ساعات طيران مكثفة، بالأمس كان هناك 1530 ساعة طيران خاصة بعمليات الاستمطار، بالإضافة إلى 110 ساعة طيران أبحاث خاصة في المجال البحثي لتقييم أداء وفاعلية الاستمطار".

وأشار إلى أن التقديرات الأولية للاستمطار تتجاوز 4 مليار متر مكعب حصيلة الأمطار في المناطق المستهدفة.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا