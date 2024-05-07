تراند اليوم : بالفيديو.. مسؤول في برنامج استمطار السحب يكشف عن 6 مناطق ضمن المرحلة الخامسة

صحيفة الخليج 365: كشف المدير التنفيذي لبرنامج استمطار السحب، المهندس أيمن البار، عن المناطق التي تشملها المرحلة الخامسة من برنامج الاستمطار.

وقال خلال حديثه عبر قناة الإخبارية، إن المرحلة الخامسة من برنامج الاستمطار تشمل المناطق الوسطى وهي "الرياض، القصيم، حائل"، والمناطق الجنوبية من الطائف إلى أبها إلى عسير.

وأضاف: "نتكلم عن ساعات طيران مكثفة، بالأمس كان هناك 1530 ساعة طيران خاصة بعمليات الاستمطار، بالإضافة إلى 110 ساعة طيران أبحاث خاصة في المجال البحثي لتقييم أداء وفاعلية الاستمطار".

وأشار إلى أن التقديرات الأولية للاستمطار تتجاوز 4 مليار متر مكعب حصيلة الأمطار في المناطق المستهدفة.