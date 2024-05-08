السعودية | هيئة الأمن الصناعي ورئاسة أمن الدولة تنظمان ندوة “حصانة وأمان”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 ـ واس

نظمت الهيئة العليا للأمن الصناعي بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة اليوم، ندوة بعنوان (حصانة وأمان) في مدينة الرياض، بمشاركة خبراء ومتخصصين من رئاسة أمن الدولة.

وتأتي هذه الندوة انطلاقاً من المهام والمسؤوليات الموكلة للهيئة من القيام بكل ما من شأنه تعزيز الأمن الصناعي بجميع مجالاته.

وهدفت الندوة إلى تعزيز الجانب الفكري والوعي بالمخاطر الفكرية لقادة ومنسوبي الأمن الصناعي في المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة.