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السعودية | وزير الخارجية ونظيره الأردني يؤكدان ضرورة وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل في غزة

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ahmed hammad 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 ـ واس

بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي، اليوم، التطورات الأخيرة في قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية.

وأكدا على ضرورة وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل، وخطورة احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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