وزير التعليم: أكثر الوظائف التعليمية لهذا العام خاصة بذوي الإعاقة

قال وزير التعليم يوسف البنايان تحت قبة مجلس الشورى، في رده على سؤال للجنة التعليم والبحث العلمي حول التوسع في برامج التربية الخاصة للطلبة ذوي الإعاقة: "أكثر نسبة توظيف في الوظائف التعليمية التي طرحت العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة، كانت لذوي الاحتياجات الخاصة، وأنشأنا في الوزارة إدارة خاصة لإدارة هذا الملف.

يأتي ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية التاسعة والعشرون للسنة الرابعة من الدورة الثامنة، والمنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، بحضور ومشاركة معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان.