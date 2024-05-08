تعزيز فرص الاستثمار في مجال الرعاية الطبية عن بعد

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وعكس المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين ما حققته منظومة القطاع الصحي في المملكة من ريادة دولية في مجالات الصحة الرقمية، والرعاية الافتراضية، والتكنولوجيا الصحية والطبية.
وأتاح المؤتمر فرصة لتبادل المعارف والخبرات في مجالات الرعاية الافتراضية والصحة عن بعد، بغرض الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية الافتراضية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
المؤتمر استهدف:
- الأطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية الافتراضية.
- الباحثين والمستثمرين في القطاع الصحي الرقمي.
- الإعلاميين وقادة الرأي والمؤثرين.
- صناع القرار وغيرهم، على المستويين المحلي والدولي.
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