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تعزيز فرص الاستثمار في مجال الرعاية الطبية عن بعد

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- بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تعزيز فرص الاستثمار في مجال الرعاية الطبية عن بعد، شهد نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز الرميح، انطلاق المؤتمر الخامس للطب الاتصالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في العاصمة الرياض، وقدمت خلاله مجموعة من الحلول والابتكارات والتقنيات وورش العمل في مجال الصحة الرقمية، كما شهد المؤتمر جلسة حوارية مخصصة للاستثمار في مجال الصحة الرقمية والرعاية الافتراضية، إسهاما في دفع قطاع الرعاية الصحية نحو مستقبل أفضل.

وعكس المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين ما حققته منظومة القطاع الصحي في المملكة من ريادة دولية في مجالات الصحة الرقمية، والرعاية الافتراضية، والتكنولوجيا الصحية والطبية.

وأتاح المؤتمر فرصة لتبادل المعارف والخبرات في مجالات الرعاية الافتراضية والصحة عن بعد، بغرض الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية الافتراضية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

المؤتمر استهدف:

  • الأطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية الافتراضية.
  • الباحثين والمستثمرين في القطاع الصحي الرقمي.
  • الإعلاميين وقادة الرأي والمؤثرين.
  • صناع القرار وغيرهم، على المستويين المحلي والدولي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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