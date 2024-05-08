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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تعزيز فرص الاستثمار في مجال الرعاية الطبية عن بعد، شهد نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز الرميح، انطلاق المؤتمر الخامس للطب الاتصالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في العاصمة الرياض، وقدمت خلاله مجموعة من الحلول والابتكارات والتقنيات وورش العمل في مجال الصحة الرقمية، كما شهد المؤتمر جلسة حوارية مخصصة للاستثمار في مجال الصحة الرقمية والرعاية الافتراضية، إسهاما في دفع قطاع الرعاية الصحية نحو مستقبل أفضل.

وعكس المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين ما حققته منظومة القطاع الصحي في المملكة من ريادة دولية في مجالات الصحة الرقمية، والرعاية الافتراضية، والتكنولوجيا الصحية والطبية.

وأتاح المؤتمر فرصة لتبادل المعارف والخبرات في مجالات الرعاية الافتراضية والصحة عن بعد، بغرض الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية الافتراضية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

المؤتمر استهدف: