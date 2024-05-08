تطوير الممارسات في مجال استعادة الموائل الطبيعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، في مدينة الرياض أمس، ملتقى «الموائل الطبيعية... خبرات وتجارب»، وسط حضور عدد من المسؤولين والمتخصصين والمهتمين بالقطاع البيئي. ويهدف الملتقى لاستعراض التجارب والخبرات بين المشاركين والمتخصصين والمهتمين في مجال الاستدامة البيئية والتنوع الأحيائي، وتطوير الممارسات المتعلقة بمجال استعادة الموائل الطبيعية من خلال مناقشة التحديات والفرص، إلى جانب تعزيز الابتكار في مجال استعادة الموائل الطبيعية من خلال تبادل الرؤى والأفكار والتقنيات المستخدمة، والحلول الجديدة والمبتكرة، علاوة على زيادة الوعي بأهمية استعادة الموائل الطبيعية، والتأثيرات الإيجابية التي يمكن أن تتحقق في البيئة والمجتمعات المحلية. 3 محاور للملتقى: الممارسات العلمية لاستعادة النظم البيئية.

الآثار التراكمية لاستعادة التنوع الأحيائي.

التوجهات المستقبلية لاستعادة النظم البيئية.

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