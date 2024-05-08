شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم يجيب على سؤال عفوي من طالب رافقه بجلسة مجلس الشورى .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب وزير التعليم، يوسف البنيان، على سؤال طرحه الطالب بالمرحلة المتوسطة تميم بن تركي الحارثي، بشأن نظام الدراسة.

وكان الطالب بالمرحلة المتوسطة، تميم بن تركي الحارثي، قد أعلن اليوم أنه كان أحد أعضاء الوفد المرافق لوزير التعليم يوسف البنيان لحضور جلسة مجلس الشورى التي ناقشت أداء وزارة التعليم ومبادراتها و أتاحت للمواطنين طرح رؤاهم و مقترحاتهم.

وقدم الطالب شكره لوزير التعليم لاختياره ضمن الوفد له خلال جلسته مع أعضاء مجلس الشورى، على سعة صدر والسماح له بسؤاله عما تخطط له الوزارة بشأن نظام الدراسة بالعام الدراسي المقبل.

ورد الوزير على السؤال مشيرا إلى أنه جار دراسة إعادة نظام الفصلين بدلا من 3 فصول بالعام الدراسي، مضيفا أن نظام العام الدراسي موضوع مهم على مستوى الوزارة والحكومة أيضا، لافتا إلى أن الوزارة ستتخذ القرار المناسب لمستقبل الطلاب فيما يتعلق بتقسيم العام الدراسي.