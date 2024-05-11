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بالتفاصيل.. انطلاق الموسم الثالث للنحَّالين 2024

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واس - رفحاء  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، انطلاق موسم النحالين الثالث لهذا العام 2024م.
وتأتي تلك النسخة بعد نسختين لعامين سابقين (2022 - 2023م)، تكللتا بالنجاح في طريق تحقيق أهدافها، نحو استدامة البيئة وتمكين للمجتمع المحلي. للتسجيل: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status... This is a Twitter Status— هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية (@ITBA_SA)

الموسم الثالث للنحَّالين 2024


ودعت الهيئة النحالين الراغبين في المشاركة إلى حضور اللقاء الافتراضي الذي ستقيمه الهيئة لمناقشة تفاصيل الموسم، وإتاحة مساحة للأسئلة والاستفسارات.
وسيكون ذلك يوم الأحد 12 مايو 2024م, الساعة 11:00 صباحاً ،من خلال منصة Teams عبر هذا الرابط.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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