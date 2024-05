بالتفاصيل.. انطلاق الموسم الثالث للنحَّالين 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. انطلاق الموسم الثالث للنحَّالين 2024 والان نبدء بالتفاصيل

تطلق هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله موسم النحل لهذا العام 2024م ليأتي بالتوالي بعد نسختين لعامين سابقين تكللت بالنجاح الباهر في طريق تحقيق أهدافها نحو استدامة البيئة وتمكين للمجتمع المحلي.



للتسجيل: https://t.co/ERTnxee4BN#موسم_النحالين… pic.twitter.com/Qdmtr19aRp — هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية (@ITBA_SA) May 9, 2024

الموسم الثالث للنحَّالين 2024

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، انطلاق موسم النحالين الثالث لهذا العام 2024م.وتأتي تلك النسخة بعد نسختين لعامين سابقين (2022 - 2023م)، تكللتا بالنجاح في طريق تحقيق أهدافها، نحو استدامة البيئة وتمكين للمجتمع المحلي. للتسجيل: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status... This is a Twitter Status— هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية (@ITBA_SA)ودعت الهيئة النحالين الراغبين في المشاركة إلى حضور اللقاء الافتراضي الذي ستقيمه الهيئة لمناقشة تفاصيل الموسم، وإتاحة مساحة للأسئلة والاستفسارات.وسيكون ذلك يوم الأحد 12 مايو 2024م, الساعة 11:00 صباحاً ،من خلال منصة Teams عبر هذا الرابط.