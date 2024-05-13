يوليو المقبل.. إطلاق خدمة حماية الأجور لرواتب العمالة المنزلية أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة "حماية الأجور" لرواتب العمالة المنزليَّة اعتباراً من 1 يوليو 2024م،... الرياض : الرياض : دوت الخليج 05 ذو القعدة 1445 هـ 05 ذو القعدة 1445 هـ الجوازات: 17537 قرارا إداريا بحق مخالفين للأنظمة أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, (17537) قراراً إدارياً خلال شهر شوال 1445هـ، بحق... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 05 ذو القعدة 1445 هـ 05 ذو القعدة 1445 هـ تخصيص خطبة الجمعة للتوعية بأنظمة وإرشادات الحج بناءً على البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء بتاريخ 1445/10/12هـ المتعلق بالحكم الشرعي للحج دون تصريح، فقد وجه وزير الشؤون الإسلامية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 05 ذو القعدة 1445 هـ 05 ذو القعدة 1445 هـ تدشين نماذج وتصاميم لمساجد وجوامع تحاكي هويّة مناطق المملكة دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ اليوم، النماذج التصميمية لبيوت الله بعدة طوابع... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 05 ذو القعدة 1445 هـ 05 ذو القعدة 1445 هـ جامعة الأميرة نورة تُكرِّم المشاريع الفائزة في معرض ومسابقة She Codes 2024 كرَّمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم، المشاريع الفائزة في معرض ومسابقة مشاريع تخرّج طالبات مرحلة البكالوريوس في التخصصات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 05 ذو القعدة 1445 هـ 05 ذو القعدة 1445 هـ النيابة: إيقاف مواطن احتال على ضحاياه بالاستيلاء على مجوهراتهم أعلنت النيابة العامة إيقاف مواطن احتال على ضحاياه بالاستيلاء على مجوهراتهم، وأكدت أن المتهم قام بالتواصل مع متاجر بيع المجوهرات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 05 ذو القعدة 1445 هـ 05 ذو القعدة 1445 هـ بدء التقديم على برنامج "فني نظارات" أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم، بدء التقديم على برنامج "فني نظارات"، من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 05 ذو القعدة 1445 هـ 05 ذو القعدة 1445 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 3 أشخاص لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.