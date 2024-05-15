إزالة بسطات عشوائية ورصد 4 أطنان خضروات في "ذهبان جدة" 

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة جولات رقابية مكثفة بنطاق ذهبان شرق المحافظة أسفرت عن مصادرة 4 أطنان من الخضروات، شمل ذلك البسطات وملحقاتها والتي تمارس ”البيع العشوائي“ بطرق مخالفة باستخدام الساحات العامة والشوارع بالنطاق.وأوضح رئيس بلدية ذهبان الفرعية عبد الله مباركي أن الفرق الميدانية واصلت جولاتها المكثّفة لرصد ”البسطات العشوائية“، حيث وقفت على عدد من مواقع الباعة المتجولين المنتشرة داخل نطاق تواجدهم، وتم بموجبه اتخاذ الإجراءات في هذه المناطق التي ينتشر فيها الباعة المتجولين، حيث تم إزالة ”البسطات“ وسحب المركبات المستخدمة في المواقع.ولفت إلى أنه جرى مصادرة كافة المضبوطات وفق الآلية المتبعة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود للحدّ من الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري، ومتابعة البسطات المخالفة وإزالتها بشكل مستمر.