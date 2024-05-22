"سدايا" مُمكّن رقمي في تنفيذ مبادرة طريق مكة بإندونيسيا

الدمام - شريف احمد - واصلت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) جهودها كممكن رقمي لمبادرة طريق مكة، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، حيث تعمل مع الجهات الحكومية المشاركة فيها لعام 1445هـ المنفذة في في (11) مطارًا في (7) دول، منها جمهورية إندونيسيا.
وعملت "سدايا "على تفعيل الأنظمة التقنية ذات العلاقة، من خلال الإشراف المباشر على تجهيز بنية تحتية تقنية في صالة الحجاج بمطار العاصمة الإندونيسية جاكرتا وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة، حيث جرى ربط وتفعيل وتشغيل (12) محطة عمل مدعّمة بأحدث التقنيات المرتبطة بأنظمة مركز المعلومات الوطني في سدايا لتسهل إنهاء إجراءات الحاج في وقت قياسي وبتواجد فريق تقني من سدايا مكون من مهندسين سعوديين يعملون على مدار الساعة لتقديم كامل الدعم التقني للأنظمة ومحطات العمل طوال فترة المبادرة.
وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي سدايا الرامية إلى توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية وتعزيزها الابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم التحول الرقمي؛ لتقديم أفضل الأداء في الخدمات لضيوف الرحمن.
وعملت "سدايا "على تفعيل الأنظمة التقنية ذات العلاقة، من خلال الإشراف المباشر على تجهيز بنية تحتية تقنية في صالة الحجاج بمطار العاصمة الإندونيسية جاكرتا وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة، حيث جرى ربط وتفعيل وتشغيل (12) محطة عمل مدعّمة بأحدث التقنيات المرتبطة بأنظمة مركز المعلومات الوطني في سدايا لتسهل إنهاء إجراءات الحاج في وقت قياسي وبتواجد فريق تقني من سدايا مكون من مهندسين سعوديين يعملون على مدار الساعة لتقديم كامل الدعم التقني للأنظمة ومحطات العمل طوال فترة المبادرة.
وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي سدايا الرامية إلى توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية وتعزيزها الابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم التحول الرقمي؛ لتقديم أفضل الأداء في الخدمات لضيوف الرحمن.