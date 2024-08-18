السعودية | وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يدشن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يدشن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات” والان مع التفاصيل

رعى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، حفل تدشين المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”؛ بحضور معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومدير عام الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني، وعددٍ من أصحاب المعالي والسعادة والمختصين والمهتمين بسوق العمل.

ونوه معاليه في كلمته خلال الحفل، بدعم وتوجيه القيادة الحكيمة في تنمية رأس المال البشري، وتمكين الكوادر الوطنية وزيادة تنافسيتها وكفاءتها في سوق العمل، مشيرًا إلى أن المنصة تأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء بإنشاء منصة وطنية موحدة للتوظيف، وإدارتها من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية؛ بهدف توحيد وتوثيق بيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص ورفع جودة البيانات وتطوير إجراءات استقبال ومعالجة طلبات التوظيف، وسهولة وصول الباحثين عن عمل لفرص العمل.

وأضاف أن منصة “جدارات” تدعم جهود الصندوق في تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتها بسوق العمل، وفي تقديم رحلة مهنية متكاملة لجميع خدمات التوظيف في سوق العمل عبر منصة وطنية رقمية فريدة وبما يعزز من تحقيق مستهدفات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030.

وقال: “نفتخر اليوم بالتطور الكبير الذي يشهده سوق العمل السعودي؛ نتيجة التعاون والتكامل بين جميع شركاءنا؛ حيث أسهمت تلك الجهود في انخفاض معدل البطالة إلى 7.6% ووصول عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى نحو 2.3 مليون مواطن ومواطنة”.

وأضاف: “نسعد بالجهود المميزة التي يقودها صندوق تنمية الموارد البشرية؛ حيث أنفق خلال النصف الأول أكثر من 3.79 مليارات ريال على برامج ومنتجات دعم التوظيف والتدريب والتأهيل، واستفاد منها أكثر من 100 ألف منشأة، في حين تم توظيف أكثر من 153 ألف شاب وفتاة للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال الفترة ذاتها”؛ مؤكدًا في الوقت ذاته مواصلة العمل مع الشركاء دون استثناء على توفير بيئة عمل مناسبة تحقق الاستدامة والاستقرار الوظيفي للكفاءات الوطنية، وتدعم جهود التنمية المستدامة.

من جانبه أكد مدير عام الصندوق تركي الجعويني خلال كلمته؛ أن الهدف من المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، هو توحيد وتوثيق بيانات طالبي العمل، وتسهيل رحلة البحث عن عمل، واستكشاف جميع الفرص الوظيفية، لتصبح المُمكن الرئيس لتوظيف أبناء وبنات الوطن في القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن الصندوق حرص خلال مرحلة إنشاء المنصة على الاطلاع على عددٍ من التجارب النوعية، والاستماع لرؤى ومقترحات صُناع القرار والتشريعات في سوق العمل، وعقد عددٍ من ورش العمل مع الشركاء في القطاع الخاص والمختصين والمهتمين، لبحث سُبل التطوير وكيفية تطبيقها وانعكاسها على أداء وأعمال المنصة، مبيناً أن منصة “جدارات” وخلال فترة إطلاقها التجريبي أسهمت في توظيف أكثر من 114 ألف من الباحثين والباحثات عن عمل، كما حظيت بتفاعل وتسجيل أكثر من 48 ألف جهة حكومية وخاصة في سجلات المنصة”.

وأفاد أن المنصة تُركز على تيسير وتوحيد جميع خدمات التوظيف والتمكين في الجهات العامة والخاصة، بما يُسهم في تقديم رحلة متكاملة وتجربة رقمية متطورة لجميع خدمات التوظيف، وبما يعزز من الجهود الوطنية في تحقيق إستراتيجية سوق العمل ومستهدفات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030.

وأكد أن المنصة تولي اهتمامًا عاليًا بتحقيق الكفاية والفاعلية والدقة والشفافية والعدالة في عمليات التوظيف، وتقدم اقتراحات مهنية مخصصة تساعد الأفراد في جميع أنحاء المملكة من الوصول إلى فرص العمل في مختلف الخليج 365، وفقًا لمساراتهم المهنية والمهارات المطلوبة، وتقدم مواءمة دقيقة بين مهارات الأفراد ومتطلبات الوظائف باستخدام تقنيات المواءمة الوظيفية والذكاء الاصطناعي.

‏ وشاهد الحضور أثناء حفل التدشين عرضًا مرئيًا حول أهداف المنصة وخدماتها المقدمة للجهات العامة والخاصة وآلية عملها في المواءمة بين طالبي العمل وجهات التوظيف، كما كرم معالي الوزير ومدير عام الصندوق شركاء النجاح للمنصة.

