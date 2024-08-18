السعودية | وزير الصحة يرعى غداً حفل جائزة “وعي” في موسمها السادس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يرعى معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل غداً، الحفل الختامي لجائزة “وعي” في موسمها السادس، وذلك ضمن مبادرات الوزارة لدعم وتمكين المهتمين بالتوعية الصحية في العالم العربي من الجهات والأفراد، حيث يرتكز التحول الصحي على تعزيز مبدأ الوقاية قبل العلاج.

وتعكس الجائزة ريادة المملكة وخبراتها في تعزيز الوقاية الصحية ورفع الوعي المجتمعي؛ ما جعلها تتموضع عالمياً وتحتفي بجهود عالمية في التوعية الصحية.

وتأتي مبادرة جائزة “وعي” بالشراكة مع مجلس الضمان الصحي، بهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين والمقيمين، ويجسد استمرارها حتى موسمها السادس اهتمام وزارة الصحة بدعم وتمكين وتحفيز المهتمين بالتوعية الصحية في العالم العربي من الجهات والأفراد.

ويبلغ إجمالي جوائز “وعي” في موسمها السادس أكثر من مليون ريال سعودي، موزعة على 6 مسارات، وهي : “مسار الفيلم القصير”، و “مسار الموشن جرافيك” ، و “مسار الإنفوجرافيك”، و “مسار التصوير الإعلاني”، و “مسار الأفكار الإبداعية”، و “مسار اللقطات الطولية”، و “جائزة الجمهور” لأعلى المشاركات تصويتاً من الجمهور، بالإضافة إلى المسار الشرفي الذي يتضمن تكريم الجهات الحكومية المهتمة بتعزيز الوعي الصحي على المستوى المحلي والعالمي.

يذكر أن الجائزة تحظى بمشاركات واسعة على المستوى المحلي والعربي؛ حيث بلغت نسبة المشاركات من الدول العربية 44%، فيما بلغت على المستوى المحلي 56 ٪، وقد كرمت جائزة “وعي” خلال مواسمها الماضية أكثر من 300 مهتم بالتوعية الصحية؛ سعياً نحو تعزيز الوقاية ورفع الوعي للإسهام في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع من مختلف المخاطر الصحية.

