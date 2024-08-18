السعودية | “هيئة الطرق”: تنفيذ حزمة من الأعمال على طريق الهجرة تحقيقًا لمستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق وخدمةً لضيوف الرحمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تعمل الهيئة العامة للطرق على صيانة طريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يتم تنفيذ هذه الأعمال بطول 524 كم/ مسار، تتضمن كشط وسفلتة أكثر من 84 ألف متر مكعب، مع تركيب أكثر من 21 ألف وحدة عاكس أرضي، وتجديد أكثر من 562 كم/ مسار من دهانات الخطوط الأرضية، كما يتم استخدام مادة تثبيت الصخور لحماية الطريق من الظواهر الطبيعية مثل تساقط الصخور؛ وذلك بهدف ضمان سلامة مستخدمي الطريق حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال 23%.

يذكر أن هذه الأعمال تسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية؛ التي تهدف لخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول 2030، كما تستهدف الإستراتيجية الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز تجربة مستخدمي الطريق والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

// انتهى //

نسخ الرابط تم نسخ الرابط