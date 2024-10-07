الارشيف / اخبار السعوديه

الإسكندرية.. "الملك سلمان للإغاثة" يجري 28 جراحة قلب وقسطرة للأطفال

الدمام - شريف احمد - أجرى الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال الفترة من 24 وحتى 30 سبتمبر الحالي، 23 عملية قلب مفتوح، و5 عمليات قسطرة قلبية، تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد، وذلك ضمن المشروع الطبي التطوعي لجراحات القلب والقسطرة للأطفال في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، بمشاركة 14 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.
ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها المركز في مختلف التخصصات، لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.
