فيصل السيف يوضح كيفية تسجيل حادث بسيط عبر أبشر.. فيديو

الرياض - علي القحطاني - شرح المختص في التقنية والمعلومات، فيصل السيف، طريقة تسجيل الحوادث البسيطة عبر تطبيق أبشر أثناء وجود الطرفين في مكان الحادث.

وأوضح السيف في تصريحاته أنه في البداية يجب توثيق الحادث باستخدام صور صحيحة أو فيديو عبر الهاتف المحمول الذي يحتوي على تطبيق أبشر، مع التأكد من تصوير معالم الحادث وتوضيح كيفية وقوعه، بما في ذلك الأضرار والمداخل المحتملة.

وأضاف السيف أن أحد الأطراف يجب أن يقوم برفع البلاغ عبر تطبيق أبشر، بينما سيصله الطرف الآخر رسالة تطلب منه الموافقة على البلاغ. وطمأن السيف بأن الحقوق محفوظة للطرفين بعد هذه الخطوة.

أما عن كيفية تقديم البلاغ عبر أبشر، فقال السيف: “من تطبيق أبشر، نختار مركباتي، ثم نحدد السيارة التي وقع فيها الحادث. بعد ذلك، نختار تسجيل حادث بسيط، ثم ننقر على أمر جديد لظهور بعض التعليمات التي يجب ملء بياناتها”.

وتابع السيف: “بعد ملء البيانات، نضيف وصف الحادث، ووقت الحادث، والمدينة، وموقع الحادث. ثم نقوم بإضافة الرقم التسلسلي للطرف الآخر ورقم هويته، وأخيرًا نرفع الصور ونؤكدها. وبعد ذلك، يقوم الطرف الآخر بالموافقة على الطلب”.