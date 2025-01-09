شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع "الثروة الحيوانية والسمكية" يناقش توطين سلالة دواجن سعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية يوم الأربعاء، اجتماعه التاسع عشر، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة البرنامج م. عبدالرحمن الفضلي، وحضور أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها استكمال إجراءات نقل مراكز التميز للبرنامج لتنفيذ خطة التحسين الوراثي للضأن والماعز، واستعراض مستهدفاته ضمن استراتيجية الزراعة والاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية.

واعتمد المجلس توجهات استراتيجية البرنامج والهيكل التنظيمي، والخطة التنفيذية للعمل على توطين سلالة دواجن سعودية.

بالإضافة إلى اطلاعه على التقرير السنوي للبرنامج لعامين سابقين.

التحسين الوراثي للضأن والماعز

ناقش الاجتماع توجيهاته السابقة وما جرى بشأنها، ومنها تنظيم زيارة بيوت الخبرة العالمية في قبرص للاطلاع على تجاربهم في التحسين الوراثي للضأن والماعز.

والتعرف على أحدث التقنيات والتجارب بمشاركة عدد من الشركات السعودية المتخصصة ورجال الأعمال والمستثمرين في القطاع.



تعزيز إمكانيات التصنيع المتكامل

بالإضافة إلى بحث تعزيز الاستدامة المالية للبرنامج لتحقيق الأثر الاقتصادي المتوقع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.واطلع المجلس على أحد منجزات البرنامج في تطوير لقاح السل الكاذب وموريل التي تحققت خلال الأشهر الماضية، بهدف توطين اللقاحات وتعزيز استدامة الثروة الحيوانية.

كما نوقشت توجهات اللجنة الوطنية للتقنية الحيوية المرتبطة باللقاحات، وجهود البرنامج في تعزيز إمكانيات التصنيع المتكامل، ودعم الأبحاث والتطوير في تقنيات اللقاحات المبتكرة.

وبناء قدرات شاملة في مجال تصنيع التقنية المخبرية بالتعاون مع الجهات الرائدة عالميا.

يُذكر أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية يعمل بخطى حثيثة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية في المملكة، لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.