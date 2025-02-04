شكرا لقرائتكم خبر عن "ريف السعودية".. مليون ريال دعم لألفين صياد سمك و5000 رحلة صيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ”ريف السعودية“ عن تقديمه دعمًا لحوالي 2000 صياد سمك، وتمويل 5000 رحلة صيد بإجمالي مليون ريال، مما يعكس التزامه الراسخ بتنمية هذا القطاع الحيوي وتحقيق أهداف رؤية 2030.أكد حرصه على دعم صغار صيادي الأسماك، ورفع قدراتهم، في مختلف المناطق الساحلية؛ وذلك للمساهمة في تعزيز استدامة قطاع الثروة السمكية في المملكة، وتلبية احتياجات السوق السعودي.وأكد ماجد البريكان، مساعد الأمين العام لبرنامج ”ريف السعودية“ للإعلام والاتصال، أن مشاركة البرنامج في المعرض الدولي للثروة السمكية، المنعقد في الرياض خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير، تأتي تأكيداً على التزام البرنامج بدعم هذه الفئة الهامة من المنتجين.وأشار إلى أن ”ريف السعودية“ يوفر العديد من البرامج التمويلية والتدريبية التي تساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى دخل صغار الصيادين.وأوضح أن الدعم الذي يقدمه ”ريف السعودية“ يشمل مختلف المناطق الساحلية، من مكة المكرمة والمدينة المنورة وصولاً إلى المنطقة الشرقية وعسير وجازان وتبوك، بهدف تمكينهم من تلبية احتياجات الأسواق والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني.وكشف البريكان عن أن البرنامج قدم دعماً لحوالي ألفي صياد، ومول أكثر من خمسة آلاف رحلة صيد، بإجمالي صرف تجاوز المليون ريال، مما يعكس التزام البرنامج بتطوير القطاع البحري وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.ويُذكر أن برنامج ”ريف السعودية“ يشارك في المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية كراعٍ ذهبي، تقديراً لدوره الرائد في دعم وتمويل قطاع صغار صيادي الأسماك، ومساهماته المستمرة في تأهيلهم وتدريبهم، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحقيق الأمن الغذائي.