السعودية | هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة السعودية في معرض لندن الدولي للكتاب 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اختتمت المملكة العربية السعودية، مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب 2025 ؛ الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 11 – 13 مارس ، حيث تعرّف الزوار على الثقافة والفنون والتراث السعودي في تجربة ثقافية متكاملة، تقودها هيئة الأدب والنشر والترجمة، بمشاركة مجموعة من الكيانات الثقافية، ممثلة في مجمع الملك سلمان للغة العربية، دارة الملك عبدالعزيز ، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، مكتبة الملك فهد الوطنية، وجمعية النشر.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للنشر بهيئة الأدب والنشر والترجمة المهندس بسام البسام أن مشاركة المملكة العربية السعودية في المعرض عبر جناحها الذي قادته الهيئة حققت أهدافها الإستراتيجية المتمثلة في تعزيز التبادل الثقافي الدولي، وإبراز الحراك الأدبي السعودي، ودعم المؤلفين السعوديين في الوصول إلى جمهور عالمي، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة لترسيخ مكانة المملكة وجهة ثقافية عالمية، وقد حظي الجناح بإشادة واسعة من المشاركين والزوار نظير ما قدمته الهيئة من مبادرات ومحتوى ثقافي ثري يعكس التطور الكبير الذي يشهده المشهد الأدبي والثقافي في المملكة العربية السعودية.

واستعرض الجناح العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تطوير صناعة النشر والترجمة في المملكة، حيث شهد تفاعلًا ملحوظًا من الناشرين والوكالات الأدبية الدولية.

وسلّطت الهيئة الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في سوق النشر السعودي، مما جذب اهتمام رواد المعرض والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي ، إضافة إلى ما قدمته الكيانات الثقافية السعودية الحكومية الخمسة المشاركة في الجناح من إصدارات مميزة لإبراز الجانب المعرفي والثقافي السعودي.

يُذكر أن معرض لندن الدولي للكتاب يُعد منصة دولية رائدة تجمع أبرز صنّاع الكتب والمفكرين من مختلف أنحاء العالم، وقد أسهمت مشاركة المملكة بهذا الحدث في تعزيز حضورها الثقافي على المستوى الدولي، وفتح آفاق جديدة لترويج الثقافة السعودية عالميًا.2030 في جوانبها الثقافية والفنية والاجتماعية

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