السعودية | الأمير سعود بن نهار يطّلع على خطط أمانة الطائف لموسم الحج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف, اليوم، أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي.

واطّلع سموه خلال الاستقبال على الخطط التشغيلية والتنفيذية الموسمية للأمانة في حج هذا العام 1446هـ، وما نُفّذ من أعمال في مجال النظافة والصحة العامة والرقابة، إضافة إلى المشروعات التي نُفذت للتسهيل على ضيوف الرحمن.

وسُلط الضوء على مبادرة “الطائف ترحب بضيوف الرحمن” التطوعية التي أطلقتها الأمانة مؤخرًا، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الثالث والمتطوعين والمتطوعات ضمن جهود التسهيل على ضيوف الرحمن لموسم الحج في مطار الطائف الدولي وميقاتي الحج “قرن المنازل” بالسيل الكبير و”وادي محرم” بالهدا، ومركز الفرز الأمني بالبهيتة، وتتولى إدارة المشاركة المجتمعية بالأمانة والمتطوعون استقبال الحجاج عبر المنافذ البرية والجوية، وتوفير سبل الراحة لهم.

وشاهد سموه آليات عمل مبادرة “راصد” وطرق تنفيذ أعمال الحملات المكثفة ونقاط التفتيش على مداخل المحافظة، ودعم جهود الرقابة الميدانية، لمنع أي تسرب للحوم من المشاعر المقدسة إلى المطاعم والمطابخ على وجه الخصوص، مع تطبيق لائحة العقوبات البلدية على المخالفين.

من جانبه أكد أمين الطائف الزايدي أن الأمانة شرعت في تنفيذ خطة عملها لموسم الحج منذ وقت مبكر وستستمر هذه الجهود في أثناء وبعد الموسم بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.

