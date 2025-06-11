شكرا لمتابعة خبر عن الوليد بن طلال يشارك مقطع فيديو لترامب وماسك ويدعوهما للعب الشطرنج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي في نادي الهلال مقطع فيديو طريفًا يجمع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والرئيس ترامب، ويدعوهما للعب الشطرنج .

وعلّق بن طلال على المقطع الذي جاء فيه ماسك وهو يمدح ترامب، قائلا:” لنلعب الشطرنج يا صديقي .. لنسترخي ونأخذ قسطًا من الراحة.”

وكان ماسك قد ظهر في المقطع وهو يمدح ترامب قائلاً:” ترامب رجل طيب، أحبه وأريد فقط أن أكون واضحًا بشأن ذلك، أعتقد أنه رجل طيب وتعرض لهجوم ظالم في الإعلام، وهذا أمر مشين حقًا، لقد قضيت معه وقتًا ولم أراه يفعل شيئًا لئيمًا .”

يُذكر أن بن طلال قد ظهر في وقتٍ سابق في جلسة هادئة تتوسطها ترابيزة بسيطة تضم سبحة وتمرًا وكأس عصير، في أجواء يغمرها التأمل والسكينة في يوم عرفة .

