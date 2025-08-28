تابع الان خبر السعودية تشارك في تمرين “النجم الساطع” لتعزيز التعاون العسكري في مصر حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - استكملت القوات المسلحة السعودية وصولها إلى مصر للمشاركة في تمرين “النجم الساطع 2025″، ضمن فعاليات تعزيز التعاون العسكري والتدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة. يهدف التمرين إلى رفع جاهزية القوات المسلحة وتعزيز التوافق العملياتي بين القوات متعددة الجنسيات، بما يسهم في تطوير قدراتها القتالية المشتركة.

وأكد اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، رئيس هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة، أن مشاركة المملكة تأتي ضمن خطة التدريب السنوية للفترة 1446هـ/1447هـ، وتغطي مختلف التمارين المشتركة والمختلطة داخليًا وخارجيًا. وأوضح أن القوات السعودية ستشارك بقواتها البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي، لتعزيز التنسيق والعمل المشترك مع القوات المشاركة.

ويُعتبر تمرين “النجم الساطع” من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في المنطقة، بمشاركة عدد من الدول والمنظمات الدولية، ويهدف إلى رفع مستوى الكفاءة القتالية وتوطيد الشراكات العسكرية بين الدول المشاركة، مع التركيز على تطوير التكامل العملياتي ورفع مستوى الأداء المشترك للقوات المسلحة.