تحديث حالة الطقس اليوم الجمعة في جميع مناطق المملكة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق في المملكة. ومن المتوقع أن تتسبب هذه الأمطار في جريان السيول، بالإضافة إلى زخات من البرد ورياح نشطة قد تثير الأتربة والغبار.

التوقعات تشير إلى هطول الأمطار الرعدية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، والمناطق الساحلية من المنطقة الشرقية. كما يتوقع تكون الضباب في بعض المرتفعات في هذه المناطق.

ومن المتوقع أيضًا هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مع رياح نشطة على مناطق حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.

وفيما يتعلق بحركة الرياح، فإنها ستكون شمالية غربية إلى شمالية على البحر الأحمر بسرعة تتراوح بين 15 و42 كم/ساعة، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية والوسطى. ومن المتوقع ارتفاع الموجات إلى مترين، مع حالة البحر تتراوح بين خفيفة ومتوسطة.

على الجانب الآخر، فإن حركة الرياح على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة، مع ارتفاع الموجات وحالة البحر تكون خفيفة.

هذه التوقعات تأتي ضمن جهود المركز الوطني للأرصاد في توفير المعلومات الدقيقة للمواطنين والمقيمين في المملكة لضمان سلامتهم وتأمينهم من تأثيرات الظروف الجوية المتغيرة.