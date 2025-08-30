ايتوانو البرازيلي يفوز بمناورة ودية تحت 20 عامًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت مدينة ساو باولو البرازيلية اليوم السبت، منافسة قوية بين منتخب السعودية تحت 20 عامًا ونادي إيتوانو البرازيلي في مباراة ودية استعدادًا لنهائيات كأس العالم للشباب 2025. وانتهت المباراة بفوز المنتخب السعودي بنتيجة 3-1.

سجّل عمار اليهيبي الهدف الأول للأخضر، وأضاف زياد الغامدي الهدف الثاني، وعاد عمار ليحرز الهدف الثالث، بينما سجّل الفريق البرازيلي هدفًا وحيدًا في الشوط الثاني.

قام المدير الفني ماركوس سواريز بإشراك جميع اللاعبين خلال المنافسة، بهدف منح الفرصة لجميع اللاعبين في القائمة.

وسيخوض منتخب السعودية تحت 20 عامًا مباراته الودية الأخيرة في معسكر البرازيل أمام منتخب تشيلي يوم 8 سبتمبر، قبل الانتقال إلى باراغواي لاستكمال استعداداته للمشاركة في المونديال.

تألق اللاعبون السعوديون في المباراة الودية تحت إشراف المدرب ماركوس سواريز، وكانت هذه الفوز فرصة جيدة للاعبين لإثبات أنفسهم قبل المنافسة الرسمية في كأس العالم للشباب 2025.