الأمم المتحدة تعتمد المقرر السعودي الفرنسي لاستئناف مؤتمر التسوية الفلسطينية

بيروت - نادين الأحمد - قدّم مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، اليوم خلال جلسة الجمعية العامة، مقررًا مشتركًا باسم المملكة وفرنسا لاستئناف مؤتمر التسوية الفلسطينية وحل الدولتين، حيث تم اعتماد المقرر بالإجماع دون الحاجة للتصويت.

وأكد السفير الواصل في كلمته على الالتزام المشترك بين السعودية وفرنسا بدعم القانون الدولي وتفعيل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. كما أوضح أن الهدف الرئيسي من المؤتمر يكمن في الحفاظ على الشرعية الدولية واتخاذ خطوات عملية لتحقيق سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي هذا التطور في إطار الجهود الدولية الرامية لإيجاد حلول سلمية وشاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويعزز الاستقرار والأمن الإقليمي.