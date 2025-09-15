معرفة بيان مرفقات معاملة وزارة العدل السعودية إلكترونيًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يتزايد البحث من قبل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة التحقق من بيان مرفقات معاملة، وقد عملت الحكومة السعودية على إتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية ومن ضمنهم هذه الخدمة حيث تمكن المواطنين من الاستعلام بكل سهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مؤسسة أو جهة حكومية ومن خلال موقعنا الخليج 365 سوف نتعرف على التفاصيل.

خطوات الاستعلام عن بيان مرفقات معاملة إلكترونيًا 1447

من الممكن وبكل سهولة للمواطنين الاستعلام عن بيان مرفقات معاملة دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي جهة حكومية وللاستعلام يجب اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل السعودية “من هنا“. من ثم النقر على منصة ناجز وتسجيل الدخول باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد. بعد تسجيل الدخول اختيار جميع الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية. ضمن قائمة الخدمات الإلكترونية اختيار خدمات التحقق. اختيار التحقق من معاملة من قائمة خدمات التحقق. إدراج رقم المعاملة وسنة المعاملة في المكان المخصص لها. النقر على زر التحقق لعرض تفاصيل المعاملة بما في هذا المرفقات.

طريقة تسجيل بيان مرفقات المعاملة عبر ناجز 1447

يستطيع كافة المواطنين تسجيل بيان مرفقات معاملة إلكترونيًا بكل سهولة من خلال منصة ناجز باتباع بعض الخطوات البسيطة وهي:

زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة ناجز “من هنا“. تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد. تحديد الخدمة فإذا كنت تقوم بإضافة مرفقات لمعاملة جديدة قم باختيار باقة كتابة العدل الافتراضية ثم خدمة كتابة العدل الافتراضية. أما في حين كنت تقوم بإضافة مرفقات لمعاملة موجودة مثل التحقق من معاملة قم باختيار خدمة التحقق ومنها التحقق من المعاملة. من ثم الضغط على تبويب إنشاء طلب جديد أو تقديم طلب جديد. إدراج جميع البيانات المطلوبة في الطلب مثل رقم المعاملة وسنة المعاملة إذا لزم الأمر. النقر على أيقونة تحميل المرفقات أو ما شابهها ثم قم بتحميل الملفات المطلوبة. بعد التحقق من البيانات النقر على زر إرسال الطلب أو التقديم. سوف تتلقي رسالة نصية برقم الطلب وتفاصيل التقديم.

تعتبر منصة ناجز من ضمن المنصات الرسمية لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية وتمثل أحد أبرز إنجازات التحول الرقمي في القطاع العدلي حيث تسعى هذه المنصة إلى توحيد جميع الإجراءات وإنجاز المعاملات العدلية إلكترونيًا للتسهيل على المواطنين الاستفادة من الخدمات.