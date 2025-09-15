شكرا لقرائتكم خبر «فنون جدة» تنظم معرض «بصمة» لتكريم المصورات السعوديات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جمعية الثقافة والفنون بجدة بمقرها، معرض «بصمة» في صالة عبدالحليم رضوي، ضمن مبادرة «ميموريا» الفوتوغرافية، بحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والفني.

ويهدف المعرض إلى تكريم الإرث الإبداعي لعدد من المصورات السعوديات اللواتي أسهمن في تشكيل المشهد الفوتوغرافي في المملكة، عبر استعراض تجاربهن ومسيرتهن الفنية التي شكلت علامات بارزة في مسيرة التصوير الضوئي السعودي.

ويبرز المعرض أعمال 5 مصورات قدمن مسيرة مشرفة، عكست عبر عدساتهن جماليات الحياة السعودية بتنوع إنسانها ومكانها وتراثها، مقدمات نماذج فنية ملهمة تثري المشهد الثقافي وتفتح آفاقا جديدة أمام الجيل الشاب من المصورين والمصورات.

وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح أن معرض «بصمة» يمثل مبادرة لتكريم رائدات التصوير الضوئي في المملكة، عادا الصورة جسرا لنقل الثقافة السعودية بجمالياتها إلى العالم، وأن التصوير الفوتوغرافي فن يسهم في نشر الثقافة البصرية، وتمكين المواهب الشابة للتعبير عن رسالتهم الإبداعية.

يذكر أن المعرض حظي بتفاعل واسع من الزوار والمهتمين بقطاع التصوير، الذين استمعوا إلى تجارب المصورات المكرمات، وما قدمنه من إضاءات فنية وإنجازات مؤثرة، جسدت مكانة المرأة السعودية في المشهد الفوتوغرافي الوطني والإقليمي.