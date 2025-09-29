مطورو Firedancer يتقدمون باقتراح جديد لجعل سولانا أسرع

تام شمس - الاثنين 29 سبتمبر 2025 09:38 مساءً - قدمت شركة Jump Crypto، المتخصصة في بنية Web3 التحتية، مقترحًا لإزالة الحد الثابت لوحدات الحوسبة في كتل شبكة سولانا، بهدف تعزيز الأداء العام للشبكة وتحفيز المدققين الذين يستخدمون أجهزة ضعيفة على الترقية.

وقالت شركة الأبحاث Anza، المنبثقة عن مختبرات سولانا، يوم السبت إن Jump التي تطور عميل التدقيق عالي الأداء Firedancer لشبكة سولانا تدفع نحو تطبيق المقترح المعروف باسم SIMD-0370 بعد ترقية Alpenglow.

وكانت ترقية Alpenglow قد حظيت بموافقة شبه إجماعية في وقت سابق من الشهر الجاري، ومن المقرر نشرها على شبكة اختبار في ديسمبر المقبل.

وشرحت Anza أن إزالة الحد الثابت للكتل سيؤدي إلى أن يتجاوز المدققون الأبطأ الكتل المعقدة، تاركين التعامل معها للمدققين المجهزين بأجهزة أفضل:

"هذا يخلق حلقة أداء متصاعدة: منتجو الكتل يحزمون المزيد من المعاملات لزيادة الرسوم، والمدققون الذين يتجاوزون الكتل يخسرون المكافآت، ما يدفعهم إلى ترقية العتاد وتحسين الكود. الأداء الأفضل على الشبكة يعني أن المنتجين يمكنهم دفع الحدود بأمان أكبر."

تعزيز مرونة شبكة سولانا

يأتي مقترح SIMD-0370 في إطار جهود أوسع لتعزيز مرونة شبكة سولانا وتنويع قاعدة عملاء التدقيق لديها، حيث تم إطلاق Firedancer على الشبكة الرئيسية في سبتمبر 2024 بقدرات محدودة.

وقد أصبحت سولانا خلال السنوات الأخيرة إحدى الشبكات المفضلة لمستخدمي التجزئة بفضل سرعتها العالية ورسومها المنخفضة وتنوع تطبيقاتها اللامركزية. بل إن حجم التداول في بورصاتها اللامركزية تفوق على إيثريوم في عدة مناسبات هذا العام.

إلا أن الارتفاع المفاجئ في النشاط أدى سابقًا إلى انقطاعات في الشبكة، ما دفع نحو الحاجة لمزيد من الترقيات لضمان الاستقرار وتجربة استخدام أكثر سلاسة.

مقترحات سابقة وحدود مركزية محتملة

يبلغ الحد الثابت الحالي لوحدات الحوسبة في كتل سولانا 60 مليون وحدة حوسبة. وبغياب هذا الحد، سيتحدد حجم الكتلة وفقًا لعدد المعاملات التي يمكن للمدقق إدراجها في الكتلة.

ويأتي هذا المقترح بعد أربعة أشهر من اقتراح الرئيس التنفيذي لشركة Jito Labs، لوكاس برودر، رفع الحد إلى 100 مليون وحدة ضمن مقترح SIMD-0286 في مايو.

لكن المهندس أخيليش سينغانيا حذّر عبر GitHub من مخاطر محتملة على اللامركزية:

"قد يؤدي استمرار كبار المدققين في ترقية أجهزتهم المكلفة إلى انسحاب الأصغر منهم غير القادرين على الترقية، ما قد يتركنا مع عدد أقل من المدققين الكبار فقط."

Alpenglow... أكبر ترقية في تاريخ بروتوكول سولانا

كانت Anza قد اقترحت آلية إجماع Alpenglow لإثبات الحصة في 19 مايو، مشيرة إلى أن نجاح تطبيقها سيكون "أكبر تغيير في بروتوكول سولانا الأساسي"، وقد يضع سولانا في موقع منافسة مع البنية التحتية الحالية للإنترنت.

ومن المتوقع أن تقلل الترقية زمن نهائية المعاملة من حوالي 12.8 ثانية إلى 150 ميلي ثانية فقط، إلى جانب تحسينات أخرى لتعزيز مرونة الشبكة.