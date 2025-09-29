تكنولوجيا: عروض ضخمة ومميزة على مكانس Roborock المتطورة الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - هل مررت بتلك اللحظات المزعجة؟ تنتهي للتو من تنظيف الأرضية، ليمر حيوانك الأليف ويترك آثار أقدامه؛ أو تنسكب الصلصة في المطبخ فتقضي وقتًا طويلًا في الفرك المضني؛ أو يتراكم الغبار تحت السرير وخلف الأريكة دون وسيلة سهلة للوصول إليه… Roborock تتفهم معاناتك! نقدم لك مساعدين ذكيين يغطون كل ركن في منزلك، محولين مهمة التنظيف إلى تجربة مريحة وممتعة. مع عروض ضخمة مميزة يمكنك الحصول عليها الآن

Roborock Saros 10 | النظافة المطلقة، الخيار الأمثل للمنازل الفاخرة

يتميز Roborock Saros 10 بتصميم فائق النحافة بارتفاع 7.98 سم فقط، مما يتيح له الانزلاق بسهولة تحت الأسرّة والأرائك والأماكن المنخفضة. مزود بأجهزة استشعار قابلة للسحب، يصل بكفاءة إلى الزوايا المتربة التي يصعب الوصول إليها، محققًا تنظيفًا شاملًا للمنزل دون ترك أي زاوية مهملة.

بفضل قوة شفط هائلة تبلغ 22,000 باسكال وتقنية المسح بالاهتزاز الصوتي بالماء الساخن، يتغلب Saros 10 على البقع العنيدة مثل الصلصات والزيوت بسرعة، ليترك أرضياتك لامعة ومريحة للمشي عليها بأقدام حافية.

المرفق الذكي يتولى كل شيء تلقائيًا: إعادة تعبئة الماء، غسل الممسحة بماء ساخن عند 80 درجة مئوية، التجفيف بالهواء الساخن، وجمع الغبار، دون الحاجة إلى أي تدخل يدوي. كل ما عليك هو الاسترخاء والاستمتاع بنظافة منزلك، بينما يعتني Saros 10 بالباقي.

السعر الحالي: 4998 ريال سعودي (توفير فوري 1000 ريال). استمتع بالتنظيف الفاخر بسهولة.

رابط العرض للشراء: من هنا Saros 10

Roborock Qrevo 5AE | الحل المثالي للمنازل الكبيرة وأصحاب الحيوانات الأليفة

لا مزيد من القلق بشأن رمل القطط المنتشر أو آثار أقدام الكلاب! يتميز Roborock Qrevo 5AE بقوة شفط قوية تصل إلى 12,000 باسكال وممستين دوارتين، ليعالج الشعر والحطام والبقع في جولة واحدة. عند اكتشاف السجاد، تُرفع المماستان تلقائيًا لتجنب تبليله، مما يضمن حماية مثالية لكل زاوية في منزلك.

المرفق يحررك تمامًا من مهام الصيانة: جمع الغبار التلقائي، غسل الممسحة، والتجفيف بالهواء الساخن. كيس الغبار يدوم حتى 7 أسابيع، مما يقلل من الحاجة إلى الصيانة المتكررة. كل ما تحتاجه هو فتح الباب والاستمتاع بأرضيات نظيفة تمامًا.

بفضل تقنية التنقل الدقيق بـ LiDAR، يكتشف الجهاز العوائق مثل أرجل الطاولات، النعال، والكابلات، ويتجنبها بذكاء، مما يضمن عدم التصاقه أو اصطدامه بالأثاث. يمكنك الاعتماد عليه ليعمل بمفرده بثقة.

عرض محدود: 2183 ريال سعودي (السعر الأصلي: 2999)، مع أقساط لمدة 12 شهرًا بـ181.91 ريال شهريًا.

رابط العرض للشراء: اضعط هنا Qrevo 5AE

Roborock Q7 TF+ | الرفيق المثالي للمنازل الصغيرة ومشاكل الشعر

هل تعاني من الشعر المتساقط سواء من الحيوانات الأليفة أو الشعر البشري الطويل؟ يقدم Roborock Q7 TF+ حلاً فعالاً مع مرفقه الجامع للغبار. تصميمه الفريد للفرشاة الرئيسية والجانبية المضادة للتشابك يجمع الشعر بسهولة دون التصاق، منهيًا معاناة التنظيف اليدوي.

مع قوة شفط تصل إلى 10,000 باسكال وتقنية المسح بالاهتزاز عالي التردد، يزيل الغبار والحطام بسرعة. نظام التنقل الذكي بـ LDS يرسم خريطة دقيقة لمنزلك، ليضمن تنظيفًا فعالاً وشاملاً حتى في المساحات المزدحمة بالأثاث.

الميزة الأبرز هي مرفق جمع الغبار الذي ينقل النفايات تلقائيًا إلى كيس غبار كبير السعة، يحتاج للاستبدال كل شهرين فقط، مما يوفر راحة لا مثيل لها.

السعر المميز: 1348 ريال سعودي (السعر الأصلي: 1419)، الخيار الأفضل للقيمة، مع دعم أقساط لمدة 12 شهرًا.

رابط العرض للشراء: اضغط هنا Q7 TF+

Roborock F25 RT | المختص بتنظيف الفوضى الرطبة في المطابخ والحمامات

يبرع Roborock F25 RT في التعامل مع الفوضى الرطبة والجافة معًا. بفضل قوة شفط تصل إلى 20,000 باسكال وفرشاة أسطوانية تدور بسرعة 450 دورة في الدقيقة، ينظف الصلصات، القهوة، وبرك الماء في الحمام بسهولة في مرور واحد، دون الحاجة إلى تنظيف متكرر.

يتميز بجسم نحيف يصل إلى المساحات تحت الأثاث المنخفض (ارتفاع 12.5 سم)، وتصميم ذو حافتين يضمن تنظيف الزوايا والحواف بدقة، محققًا تنظيفًا شاملاً من كل الجوانب.

يوفر الجهاز خاصية الغسل الذاتي بماء ساخن عند 75 درجة مئوية والتجفيف بالهواء الساخن، حيث تُنظف الفرشاة الأسطوانية وتُجفف تلقائيًا، مما يحافظ على نظافة يديك ويقضي على الروائح مع تعقيم فعال لانتعاش دائم.

السعر الحالي: 999 ريال سعودي، ليجعل تنظيف الفوضى الرطبة والجافة أسهل من أي وقت مضى.

رابط العرض للشراء: اضغط هنا F25 RT