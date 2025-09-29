الحجة الأخلاقية للبيتكوين: كيف يضع حدًا لآلة الحرب

تام شمس - الاثنين 29 سبتمبر 2025 09:38 مساءً - يؤكد الكاتب آدم ليفينغستون أن البيتكوين (BTC) ــ كونه مالًا محايدًا، لامركزيًا، ومحدود العرض ــ يمكن أن يساهم في تقليص الحروب عبر إنهاء قدرة الحكومات على تمويلها من خلال طباعة الأموال، التي تُمارَس كضريبة خفية عبر التضخم.

يشير ليفينغستون إلى الحروب العالمية في القرن العشرين، التي شهدت صعود البنوك المركزية وانهيار قاعدة الذهب، كأبرز مثال على كيف يغذي المال الورقي الحروب المستمرة، والتي لم يكن الرأي العام ليقبلها لو فُرضت ضريبة حرب شفافة ومباشرة.

كما استشهد بانهيار العملة الورقية في عهد أسرة سونغ في القرن الثالث عشر في الصين، وبالتضخم المفرط للعملة الورقية (Assignats) في فرنسا القرن الثامن عشر، كأمثلة على كيف موّلت الحكومات الحروب بما يفوق قدرتها، مما أدى إلى تدهور قيمة عملاتها. :

"القوة النقدية هي قوة سياسية. عندما تتمكن حكومة من خلق الأموال ببضع نقرات على لوحة المفاتيح، فإنها تكتسب الوسيلة لتمديد العنف إلى ما هو أبعد بكثير مما قد يوافق عليه المواطنون لو وصلت الفاتورة على شكل ضرائب مباشرة. بعبارة أخرى، المال الورقي هو الشريك الصامت لكل حرب حديثة."

فقد الدولار الأمريكي أكثر من 90% من قيمته منذ عام 1913 نتيجة التضخم النقدي. المصدر: BitBo

لطالما شدّد أنصار "النقود السليمة" على قدرة البيتكوين على فصل المال عن الدولة وتغيير مسار البشرية، بالطريقة ذاتها التي غيّرت بها التقنيات التأسيسية مثل الطباعة مسار الحضارة الإنسانية، وأسهمت في تآكل الهياكل المركزية للسلطة.

إصلاح المال يعني إصلاح العالم

يرى أنصار البيتكوين أن النقود السليمة ضرورية لازدهار الإنسان، وأن الانتقال إلى معيار البيتكوين يعزز الابتكار التكنولوجي، والتماسك الاجتماعي، والإبداع الفني، والحرية.

ويؤكد سيف الدين عموص، مؤلف كتاب "معيار البيتكوين"، أن الوسائط النقدية السابقة ــ كالذهب والعملات الورقية ــ معيبة بعمق؛ إذ إن الذهب أدى إلى تركّز المال، بينما الورق النقدي يُعتبر وسيلة سيئة لحفظ القيمة بسبب سهولة طباعته لتمويل الإنفاق الحكومي.

العملات الورقية، بشكل خاص، تسلب حاملها جزءًا من القيمة المستقبلية في كل مرة تقوم فيها الجهة المصدرة بطباعة المزيد لتمويل النفقات، بحسب عموص.

ويضيف أن هذا التآكل في القيمة له آثار ثانوية وثالثية على المجتمع، تطال كل شيء من الحياة الأسرية إلى كيفية استعداد الأفراد للمستقبل. فالمجتمع الذي يعتمد على وسائط معيبة لحفظ القيمة سيكون مضطرًا إلى "خصم" المستقبل، بينما المجتمع الذي يعتمد على نقود سليمة سيولي اهتمامًا أكبر للادخار، وابتكار تقنيات تغير قواعد اللعبة، وبناء رأس مال حضاري طويل الأمد.