أبراج مدن المملكة وباكستان تُزين بعلمي البلدين احتفاءً بتوقيع “اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توشحت أبراج المملكة بعلمي المملكة وباكستان تزامنا مع توقيع “اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك”، خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف للمملكة.

أضاءت أبرز المعالم في عدد من مناطق المملكة بألوان علمي البلدين، في تجسيد للابتهاج الشعبي بتوقيع الاتفاقية التي تعكس العلاقات التاريخية التي تمتد لسنوات بين البلدين.

تأكيدا على الروابط الوثيقة التي تجمع السعودية وباكستان على مدى 78 عامًا، وتعكس الأخوة والتضامن الإسلامي بين الشعبين والحكومتين.

وتعد هذه الخطوة بمثابة تعزيز للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتعزيز للعلاقات الثنائية في مجالات الأمن والدفاع والتعاون الاقتصادي والثقافي.

ومن المتوقع أن تثمر هذه الاتفاقية عن تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن، وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

يأتي هذا الاحتفاء بتوقيع الاتفاقية في إطار جهود الحكومتين لتعزيز التعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.