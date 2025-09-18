إغلاق إيجابي لمؤشر الأسهم السعودية عند 10780.69 نقطة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت سوق الأسهم السعودية عن إغلاقها اليوم مرتفعة بمقدار 130.30 نقطة، حيث وصل المؤشر إلى مستوى 10780.69 نقطة، مع تداولات بقيمة تبلغ 16.4 مليار ريال. ووفقًا للنشرة الاقتصادية اليومية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 607 ملايين سهم، حيث سجلت أسهم 191 شركة ارتفاعًا في قيمتها، بينما تراجعت أسهم 58 شركة.

وتصدرت أسهم شركات مجموعة إم بي سي، والصناعات الكهربائية، والماجدية، وسلوشنز، وتوبي قائمة الارتفاع، في حين تصدرت أسهم شركات سابتكو، ومشاركة ريت، والأندلس، وثمار، وبن داود قائمة الانخفاض. وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و4.46%.

وفيما يتعلق بالنشاط، كانت أسهم شركات إم بي سي، وشمس، وأرامكو السعودية، وجبل عمر، وأمريكانا الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم إم بي سي، وأرامكو السعودية، والراجحي، وجبل عمر، ومسار الأكثر نشاطًا في القيمة.

وفي سياق متصل، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار 167.71 نقطة، ليصل إلى مستوى 25290.92 نقطة، مع تداولات بقيمة تبلغ 56 مليون ريال، وكمية أسهم متداولة تجاوزت 6.7 ملايين سهم.