«الطيران المدني» توقع مع «بوينج» مذكرة تفاهم في مجال التنقل الجوي المتقدم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، بالرئيس التنفيذي لسلامة الطيران وعضو المجلس التنفيذي لشركة «بوينج» دون روهمان، وذلك خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية يرافقه وفد من منظومة قطاع الطيران المدني، في الفترة من 18 - 19 سبتمبر الحالي.

وعقد الجانبان اجتماعا استعرضا فيه عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين المتعلقة بقطاع الطيران المدني، إلى جانب استكشاف فرص الشراكة والاستثمار في مشاريع التنقل الجوي المتقدم في المملكة بما يشمل تطوير التقنيات والبنية التحتية والأطر التنظيمية الداعمة لهذا القطاع.

وخلال الزيارة وقعت الهيئة العامة للطيران المدني في العاصمة الأمريكية واشنطن، مذكرة تفاهم مع شركة «بوينج» العالمية في مجال التنقل الجوي المتقدم، بحضور رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، إذ مثل الهيئة في التوقيع نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية في الهيئة الكابتن سليمان بن صالح المحيميدي، فيما مثل الشركة رئيس سلامة الطيران والأمن دون روهمان.

وتتضمن المذكرة استكشاف فرص الشراكة والاستثمار المحتملة لدعم تقييم وتطبيق التنقل الجوي المتقدم في المملكة، وتحديد أفكار مشاريع أولية شاملة وقابلة للتنفيذ تهدف إلى إرساء منظومة آمنة ومستدامة وقابلة للتطوير لإدارة التنقل الجوي؛ تشمل التقنيات والبنية التحتية والأطر التنظيمية اللازمة، وتكامل الجهات المعنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج الطيران؛ لتعزيز ودعم النمو الاقتصادي بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

وضمن جدول أعمال الزيارة، زار وفد منظومة قطاع الطيران المدني برئاسة رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، منشأة خط إنتاج طائرات (DREAMLINER787) في ولاية كارولاينا الجنوبية؛ بهدف تعزيز التعاون مع الجانب الأمريكي في مجالات تبادل الخبرات، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات الجوية، بما يسهم في دعم مستهدفات المملكة للتحول إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي في قطاع الطيران، وتجول الوفد في المرافق والأقسام التشغيلية وخطوط التجميع العالمية، وعلى أنظمة التصنيع المتكاملة، التي تعتمدها الشركة في تصميم وتجميع الطائرات، وعلى التقنيات المتقدمة للطائرات في مرافقها ومصانعها، وأحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة في مجال صناعة الطيران، مستمعا إلى شرح تعريفي عن آلية استخدامها لاختبارات الطائرات الجديدة وتجهيزها قبل التسليم، واعتمادها على مفاهيم التصنيع الذكي، إلى جانب دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز في خطوط الإنتاج، مما يجعلها نموذجا متقدما في كفاءة التصنيع وجودة الأداء.

وشهدت الزيارة مناقشة الفرص الاستثمارية المشتركة بين الجانبين في مجالات الطيران المدني، وبحث فرص تطوير الشراكات المستقبلية في قطاع صناعة الطائرات، وخدمات الصيانة والإصلاح، إضافة إلى مناقشة مبادرات الاستدامة والتقنيات الحديثة في صناعة الطيران، وممكنات المملكة وحوافزها المقدمة لتشجيع وجذب الاستثمارات النوعية في قطاع صناعة الطيران، وبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات متعددة، مثل تبادل الخبرات في إدارة حركة الطيران، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة الجوية.

وفي سياق ذي صلة زار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والوفد المرافق له إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) التقى خلالها بنائب رئيس إدارة الطيران الفيدرالية كريس روشيلو، واستعرض عدد من الموضوعات المشتركة وتعزيز العلاقات الإستراتيجية والتعاون الفني، وبحث تعزيز التعاون في مجالات: تبادل الخبرات في مجال سلامة الطيران، وتطوير برامج تدريبية لمهندسي صلاحية الطائرات التابعين للهيئة العامة للطيران المدني ومفتشي سلامة الطيران، حيث ستجمع هذه البرامج بين التدريب واستمرار ممارسات السلامة التشغيلية في مجالات الطيران العام، التي تشمل المجالات الجديدة مثل التنقل الجوي المتقدم وأنظمة الطائرات دون طيار، إلى جانب دعم البحث والابتكار في مجال الطيران العام الذي يشمل المجالات الجديدة.

يذكر أن الزيارة تأتي في إطار توسيع نطاق التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات في صناعة الطيران المدني، بما يسهم في دعم رؤية المملكة 2030 في تعزيز مكانتها مركزا عالميا للطيران والنقل الجوي، إلى جانب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين، والروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وتنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص في كلا البلدين.