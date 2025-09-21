انطلاق مزاد نادي الصقور السعودي في الرياض مطلع أكتوبر عام 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تُعلن إدارة نادي الصقور السعودي عن انطلاق فعاليات مزاد الصقور لعام 2025 في العاصمة الرياض، والذي يستمر حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل. يأتي هذا المزاد في إطار موسم طرح الصقور السنوي داخل المملكة، ويُقتصر على صقور فرخ الشاهين البحري المهاجر.

تهدف إدارة النادي من خلال المزاد إلى توفير بيئة موثوقة لعمليات البيع والشراء لصقور الطرح المحلي، وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الواعد. يتميز المزاد بتوفير حزمة من التسهيلات للصقارين، تشمل خدمات النقل والسكن، إلى جانب توثيق البيع وعرض الصقور في مزاد تنافسي مباشر وسريع.

يُعد مزاد نادي الصقور السعودي 2025 وجهة رئيسية لعشاق الصقور في المملكة، حيث يجتمع الصقارون من مختلف المناطق لمشاركة خبراتهم وتبادل المعرفة في هذا المجال. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة للحفاظ على تراث الصقارة وتعزيز مكانتها على الصعيدين المحلي والعالمي.

يُمكن متابعة فعاليات المزاد عبر القنوات التلفزيونية وصفحات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، مع فرصة ربح جوائز قيمة في ختام الفعاليات. ويهدف النادي من خلال هذا المزاد إلى تشجيع وتنمية هذه الهواية الأصيلة اقتصاديًا واجتماعيًا، والحفاظ على السلالات المهددة بالانقراض وتوعية الجمهور بأهمية حمايتها.