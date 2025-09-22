شكرا لقرائتكم خبر 26 ساحة بجازان تحتضن احتفالية اليوم الوطني الـ95 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت أمانة منطقة جازان 26 ساحة للاحتفال باليوم الوطني ما بين واجهات بحرية وحدائق عامة، علاوة على العديد من المواقع السياحية في مدينة جيزان والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، التي ستشهد توافد الأهالي والمقيمين والزوار للاستمتاع بفعاليات هذه المناسبة الغالية.

وتزينت الساحات والشوارع والميادين بالزينة والتجهيزات الاحتفالية، وركب 45,000 علم، و2,500 لوحة تحتوي على العبارات والشعارات الوطنية التي تعبر عن الفخر والاعتزاز بالمملكة، و2,500 إضاءة زينة، مما يضفي لمسة جمالية على الأجواء، ويقدم تجربة مميزة للزوار والمحتفلين، إضافة إلى تجهيز 26 معرضا، وتخصيص 45,000 هدية متنوعة ستوزع على الزوار خلال الفعاليات، مما يظهر روح الوحدة والانتماء في هذه المناسبة الوطنية العزيزة.