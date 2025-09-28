ترامب: محادثات إنهاء حرب غزة مثمرة

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أن محادثات إنهاء حرب غزة كانت ملهمة ومثمرة للغاية، وتوفر فرصة حقيقية لنتيجة ناجحة، فيما اعتبر مسؤول أممي أن وقف إطلاق النار «أقرب من أي وقت مضى».

وكتب ترامب، على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، أن هناك المزيد من النوايا الحسنة والحماس لإبرام اتفاق، بعد عقود عديدة، أكثر مما رأيته من قبل. وتابع «الجميع متحمسون لتجاوز فترة الموت والظلام هذه، يجب أن نستعيد الرهائن، ونحصل على سلام دائم وطويل الأمد». ووصف ترامب المحادثات بأنها ملهمة ومثمرة للغاية، قائلاً إن المفاوضات المكثفة مع ممثلي الشرق الأوسط جارية منذ أربعة أيام وستستمر طالما كان ذلك ضرورياً للتوصل إلى اتفاق. وأضاف أن جميع دول المنطقة تشارك في هذه المحادثات، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل، مشيراً إلى أن حركة حماس على علم بالمناقشات، وأنه تم إبلاغ إسرائيل أيضا.

وقدم ترامب، ومبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، خلال اجتماع مع قادة وممثلي دول عربية وإسلامية، في نيويورك، خطة من 21 نقطة، تهدف لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة. وقال مسؤول من «حماس»، طلب عدم الكشف عن هويته إن الحركة لم تُعرض عليها أي خطة.

وتتزايد الضغوط الأميركية على إسرائيل لدفعها إلى إنهاء الحرب، فيما تتجه الأنظار إلى اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، غداً، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار، أمس، إن صبر إدارة ترامب على الحرب في غزة بدأ ينفد، وإن ضغوط الأميركيين ازدادت بشكل كبير في الأيام الأخيرة للتوصل إلى اتفاق، بحسب القناة 13 الإسرائيلية. واستقبل نتنياهو، في محل إقامته بمدينة نيويورك، الخميس الماضي، ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، وجاريد كوشنر، دون الوصول إلى اتفاق حول شروط إنهاء الحرب، وفقاً لمصادر رفيعة المستوى للقناة الإسرائيلية.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، قال ويتكوف وكوشنر لرئيس الوزراء الإسرائيلي: «الرئيس ترامب، يعتقد أن الوقت قد حان للسعي لإنهاء الحرب».

وفي السياق، أكد دبلوماسي أممي رفيع المستوى، أنه يعتقد أن فرص السلام أصبحت أقرب من أي وقت مضى. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر خلال مقابلة تليفزيونية: «أعتقد أننا أقرب إلى وقف إطلاق النار»، مضيفاً: «أعتقد أننا نسمع بشكل أوضح من العالم: كفى».

وتتماشى تصريحات فليتشر مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث تحدث من مكتبه في الأمم المتحدة بنيويورك قائلا إن لقاءاته المتتالية مع دبلوماسيين من المنطقة شهدت «زخماً وتفاعلاً لافتاً»، مضيفاً، «لكن الاجتماع الثنائي الذي جمع الرئيس ترامب بالأمين العام، والذي ركزوا فيه على العمل معا من أجل السلام، أعتقد أنه ضخ طاقة في النظام، وكأن كهرباء جرت في جهود صنع السلام».

نفوذ

وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أن ترامب سيفي بوعده، قال فليتشر إنه واثق من ذلك، مضيفاً «الرئيس ترامب يمتلك النفوذ».

في غضون ذلك، أفادت مصادر في مستشفيات غزة بمقتل 58 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر أمس، بينهم 30 في مدينة غزة و4 من طالبي المساعدات وسط القطاع. كما قالت وزارة الصحة، إن مستشفيات القطاع استقبلت 77 قتيلاً و265 مصاباً خلال الـساعات الـ24 الماضية.