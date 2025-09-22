شكرا لقرائتكم خبر معرض الأداء الوظيفي بتعليم مكة منصة لتحقيق التميز المؤسسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن سعد الغنام، معرض الأداء الوظيفي تحت شعار (أداء نحو التميز).

ويهدف المعرض إلى تكوين منصة معرفية تفاعلية ترسخ المفاهيم الأساسية للأداء، وتوضيح دور الأداء في رفع الكفاءة المؤسسية وتحفيز العاملين على تحقيق التميز وخلق بيئة تواصل مباشرة بين المسؤولين عن التطبيق وجميع المستهدفين من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية، كما يهدف إلى تعزيز الأداء وتمكين الموارد البشرية وتعزيز ثقافة الأداء المتميز بين القطاعات التعليمية، ورفع الوعي بأهمية التطوير المستمر في بيئة العمل، إضافة إلى إبراز التجارب الناجحة في إدارة الموارد البشرية وتطوير القدرات الوطنية، وتحفيز الموظفين على الابتكار والتميز.

ويعد معرض الأداء الوظيفي فعالية توعوية لتعزيز ثقافة الأداء الوظيفي ونشر الوعي بمراحله وإجراءاته وترسيخ ممارسات الأداء المتميز، وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات التعليمية، وتحقيق التنمية المستدامة، ويتيح المعرض للزوار التعرف على أحدث الأدوات والبرامج المستخدمة في قياس الأداء لتطوير العملية التعليمية.