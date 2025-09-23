تابع الان خبر منتدى الإعلام السعودي يستقطب نخبة من أبرز المتحدثين الدوليين في نسخته الخامسة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعلن منتدى الإعلام السعودي عن انطلاق فعاليات نسخته الخامسة بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026، تحت شعار “الإعلام في عالم يتشكل”. ويشارك في الحدث مجموعة من أبرز الشخصيات المؤثرة على الساحة الإعلامية العالمية، من بينهم رئيس تحرير صحيفة ذا تايمز البريطانية توني غالاغر، والصحفية الأمريكية الحائزة على جائزة بوليتزر كارين إليوت هاوس من صحيفة وول ستريت جورنال.

منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات

يأتي الإعلان عن هذه الأسماء ضمن سلسلة من المتحدثين الدوليين الذين سيتم الكشف عنهم تباعًا، في خطوة تعكس حرص المنتدى على استقطاب شخصيات رائدة تملك خبرات عميقة في صناعة الإعلام. ويُتوقع أن يسهم الحدث في تعزيز الحوار الدولي، ومناقشة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الإعلامي، خاصة فيما يتعلق بالتقنية الحديثة، الذكاء الاصطناعي، وتغير أنماط الإنتاج الرقمي.

تعزيز مكانة الرياض عالميًا

ويؤكد المنتدى أن المشاركة الواسعة من إعلاميين دوليين بارزين تعكس المكانة المتنامية التي تحتلها المملكة في المشهد الإعلامي العالمي. كما تعزز هذه المشاركة دور الرياض كمركز استراتيجي لصياغة الرؤى الإعلامية وصناعة التأثير الدولي، في وقت تتجه فيه أنظار المؤسسات العالمية إلى المنصات التي تعيد تعريف الإعلام في القرن الحادي والعشرين.

أهداف المنتدى ومحاوره

تركز النسخة الخامسة من المنتدى على بحث مستقبل الإعلام، وتحديات المصداقية في عصر المعلومات، إلى جانب دور الذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة المحتوى. كما يتيح فرصة استثنائية للإعلاميين والخبراء لتبادل التجارب الناجحة وبناء شراكات تسهم في دعم صناعة الإعلام على المستويين الإقليمي والدولي.