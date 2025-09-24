البيان المشترك لرئاسة المؤتمر الدولي للتسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين في القضية الفلسطينية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - صدر بيان مشترك لرئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2025. تم خلال هذا المؤتمر اعتماد إعلان نيويورك بتأييد استثنائي من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يؤكد الالتزام الثابت بحل الدولتين ويعطي دفعة لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين.

في سياق تفاقم المأساة الإنسانية في غزة بسبب الهجوم الإسرائيلي، دعا البيان إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن وتبادل الأسرى. كما ناشد المجتمع الدولي بسرعة تنفيذ إعلان نيويورك من خلال إجراءات عملية وملموسة.

تم التأكيد على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، ودعم إصلاحات تنفذها السلطة الفلسطينية مثل إجراء انتخابات ديمقراطية وإجراءات اقتصادية.

وفي ختام البيان، دعت رئاسة المؤتمر الدولي إلى انتهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وناشدت القيادة الإسرائيلية بالتزام حل الدولتين ووقف الاستيطان. وأكدت على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام شامل ودائم في المنطقة.