لحظات مأساوية تُودي بحياة فنانة تركيّة شهيرة

توفيت المغنية التركية الشهيرة غُل توت، المعروفة باسمها الفني “غُللو”، عن عمر يناهز ٥١ عامًا، بعد سقوطها من شرفة منزلها في الطابق السادس بمنطقة تشينارجك في مدينة بالوفا في تركيا.

وأكد ابنها توبيرك ياز الخبر الحزين عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، نافياً الإشاعات التي ربطت وفاة والدته بمحاولة انتحار، وكتب: “أنشر هذه الرسالة لمشاركة خبر حزين. التقارير التي تتحدث عن انتحار لا أساس لها من الصحة. سأشارك التطورات الخاصة بالجنازة هنا. رحمها الله”.

ووفقًا للتقارير، كانت الفنانة تجلس على الشرفة بصحبة ابنتها وصديقة للعائلة حوالي الساعة الواحدة فجرًا عندما شعرت بتوعك وسقطت، ليُعلن عن وفاتها في موقع الحادث.

وأكّدت محافظة يالوفا في بيان رسمي أنّها تلقت بلاغًا عن “سقوط من علو” في حي هارمانلار، حيث توجهت فرق رسمية إلى الموقع، وتبيّن لهم وفاة الفنانة أثناء تواجدها مع ابنتها وصديقتها.

وفي اللحظات الأخيرة قبل وفاتها، أظهرت الصور والفيديوهات التي تم تداولها الفنانة وهي تقضي وقتًا ممتعًا مع ابنتها وصديقة العائلة في شقتها بالطابق السادس، ما يجعل لحظات سقوطها مأساوية ومفاجئة للجميع.

وقد تركت وفاة غُللو صدمة كبيرة في الوسط الفني والجمهور، فيما انهارت ابنتها تويان أولكَم، ثم فقدت وعيها عند رؤية نعش والدتها الذي نُقل لاحقًا إلى مسجد السلطان أحمد الأوّل في توزلا، وسط مشاهد حزن شديد.