تفاصيل أول أعمال هند صبري بعد وفاة والدتها

هند صبري تدعم المواهب الشابة الجديدة

ماذا قالت هند صبري عن مشاركتها في "وهنا القاهرة"؟

View this post on Instagram A post shared by And This Is Cairo-وهنا القاهرة (@dangerouslyridiculoustheatre)

ضيوف شرف "وهنا القاهرة"

مسرحية "وهنا القاهرة"

وفاة والدة هند صبري

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 سبتمبر 2025 08:07 مساءً - تعود الفنانةلممارسة نشاطها الفني بشكلٍ طبيعي، وذلك بعد مرور أكثر من شهرين على وفاة والدتها السيدة داليندا، يوليو الماضي؛ حيث تخوض تجرِبة فنية جديدة، بالتعاون مع مجموعة من الوجوه الجديدة؛ إذ تلتقي جمهورها وجهاً لوجه في تلك التجرِبة التي تستمر ليومٍ واحد فقط.وتُشارك هند صبري في مسرحية بعنوان:التي تعود في موسم جديد بعد مرور 4 أعوام تقريباً على انطلاقتها الأولى؛ حيث تظهر كضيفة شرف، في ضوء دعمها للمواهب الشابة والجديدة. وذلك بعدما سبق وشاهدت هذا العرض في عروضه الأولى، كـ"واحدة من الجمهور" وأثنت على الشكل والأداء آنذاك.مُشاركة هند، كضيفة شرف في هذا العرض، جاء عن طريق الصدفة البحتة، عن طريق صديقتها الكاتبة والمخرجة رشا الجمّال، صاحبة المشروع؛ حيث كتبت الأولى عبْر حسابها على "إنستغرام": "الحكاية ابتدت على البحر تحت الشمسية، لما صاحبتي رشا الجمّال كاتبة ومخرجة (وهنا القاهرة) وصاحبة مشروع المسرح الخطير، سألتني: يا ترى أعرف أجيب 850 إنسان يتفرّجوا على عرضنا (وهنا القاهرة) بممثلين مش معروفين وشباب؟ أنا كنت رحت اتفرجت على العرض في مسرح الفلكي، وعجبني جداً النص الجميل الذكي والتمثيل والمسرحية كلها. فاقترحت عليها: أيوة ييجوا طبعاً لو جبنا نجوم كبار تدعم العرض، الكل هييجي يتفرج على المواهب دي. وأنا معاكِ!".وتأتي مشاركةفي هذا العرض؛ إيماناً بدورها تجاه المواهب الصاعدة؛ حيث قالت: "سعيدة بالشغل واللعب معاهم بفن وببساطة مختلفة جداً عن طريقة الشغل العادية. مواهب جديدة ممكن يصبحوا نجوم المستقبل".قائمة ضيوف شرف "وهنا القاهرة" لم تقتصر على هند صبري فحسب؛ بل تشهد تواجد أحمد السقا، ويسرا اللوزي وكذلك إنجي المُقدم، التي أبدت حماسها الشديد لتلك التجرِبة الاستثنائية؛ إذ قالت: "فخورة وممتنة جداً إني أكون جزء من العرض ده. الشباب بجد خطير ويستحقوا الدعم والحضور، لأن كلهم موهوبين وشاطرين ومخلصين جداً للي بيقدموه".مسرحية "وهنا القاهرة"، من المُقرر عرضها يوم 1 أكتوبر المُقبل، على مسرح أركان بالقاهرة، تُناقش قضايا مجتمعية في قالب فني لايت كوميدي، مكوّنة من 6 عروض مختلفة ومتنوّعة، على مدار ساعة ونصف الساعة تقريباً، منها عرض بعنوان: "حوت مدينة نصر"، و"40 شتا"، و"الشيطان همام"، وسبق وشاركت في المهرجان القومي للمسرح عام 2021.يمكنك قراءة.. دخلت التمثيل صدفة فأصبحت من أهم نجماته... محطات مضيئة في مشوار هند صبرييُذكر أنّ، والدةقد رحلت عن عالمنا يوم 17 يوليو الماضي، بعد صراع مع المرض، بعد تعرُّضها لأزمة صحية. وأُقيمت مراسم الجنازة والدفن في تونس، مسقط رأس الفنانة، يوم الجمعة الذي وافق 18 من الشهر نفسه؛ حيث ودّعها الأهل والأصدقاء في لحظة مليئة بالمشاعر والألم.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».