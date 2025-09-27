هل تعود شمس البارودي للتمثيل مرة أخرى؟ تُجيب بطريقة قاسية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 سبتمبر 2025 08:07 مساءً - تصدّر اسم الفنانة شمس البارودي ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث "غوغل"، وذلك بعدما ترددت أنباء عن عودتها للفن مرة أخرى بعد الاعتزال، الأمر الذي نفته تماماً؛ مشيرة إلى أن ظهورها إعلامياً أو عبْر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لا علاقة له بعودتها للتمثيل مرة أخرى. هل تعود شمس البارودي للتمثيل مرة أخرى؟! نفت الفنانة شمس البارودي الأنباء المتداوَلة عن عودتها للفن مرة أخرى، وذلك من خلال منشور عبْر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ حيث كتبت رسالة مطوّلة قالت فيها: "‏"صباح الخير والعافية وراحة البال. توضيح وإبراء ذمة وتأكيد لكل هواجس البعض، محبيّ يعرفون مَن أنا، ولكن المتطفلين الجدد ‏والقائمين على وسائل التواصل الاجتماعي، يُصدرون أحكاماً ويخوضون في الظنون ويعلنون بثقة مريضة: آهي شوية شوية وترجع ‏للتمثيل، وآهي ظهرت بعد (شريك عمرى وتوأم روحي وحبي) زوجها ما مات. حسبي الله ونعم الوكيل. وهو عندي ومعي لم يمُت ولن ‏يموت. أسألكم يا مرضى العقول، ماذا ستقولون لخالقكم عندما تُسألون على كلّ هذه الظنون‏". نسيت التمثيل وأكملت شمس البارودي موضحةً أنها تمتلك منذ 20 عاماً حساباً شخصياً تشارك من خلاله صوراً قديمة تجمعها بزوجها، سواء بالحجاب أو من دونه، وتكتب فيه بِحرية بعيداً عن أيّة نيّة للعودة إلى الفن؛ كاشفة عن تسجيلٍ خاص لزوجها الراحل، قالت إنها ستعرضه لاحقاً، يظهر فيه وهو ينفي بنفسه إمكانية عودتها للتمثيل. قائلة: "لذلك لم أكن سأرُد أو أوضّح، تاركتكم تخوضون وبالأكاذيب ترمون وبالبذاءات أحياناً تتقوّلون. إلا أنني قررتُ أن أُبلغكم أنكم في غيّكم ‏تعمهون؛ لأنكم بقصور اطلاعكم. أؤكد للمرة الألف، أن لي حساباً في حياة حبيب عمري منذ عشرين عاماً، وأكتب وأتحدث وأنشر صورنا ‏القديمة من دون حجاب. والحديث سواء بسواء، وحسَب ما أتحدث عنه أو فيه لذلك. أولاً: هو حبيبي له فيديو سأنشره لاحقاً ليس الآن، ‏يتحدث فيه بعد سؤاله حول إعلان ابني عن إعداده تسجيلاً لمسيرة أبيه الفنية والأسرية وأمي ستتحدث فيه، هل مدام شمس حترجع تمثل؟ ‏قال بالحرف: فتّحوا مخكم معايا، شمس رافضة أيّة عودة للتمثيل؛ بل هي تُعلنها دائماً: أنا نسيت التمثيل، سامعين؟ فتّحوا عيونكم وعقولكم ‏لقراءة تعليق زوجى. أنا بقول نسيت التمثيل، وكنت أردد أيضاً: هو أنا إزاي كنت بعرف أمثّل حتى؟ إنني في أحد أحاديثي قلت: أمر التمثيل ‏كذب يحاكي الحقيقة بتقمُّص شخصية لا تمتّ لك بِصِلة، وتحاول تجسيدها أمام الكاميرا. وجموع العاملين صغيّر وكبير في العمل يتابعك، ‏يعني تقمُّص شخصية هي ليست أنت. وأنا الآن لا أجيد إلا شخصيتي من دون نفاق أو كذب".



الظهور إعلامياً ليس له علاقة بالفن وتابعت: "ثم أردف زوجي حبيبي: هي ستظهر لتحكي عن طبيعة حياتها الأسرية وأبنائنا. وكنا سنسجّل هذا معاً، ولكن أقدار الله، أن أسجلها إذا أمدّ الله في عمري، وحدي. وبعضها مع ابني، يعني ظهوري يا أصحاب المفهومية، مضطرة أقول يا أصحاب العقول ضعيفة الفهم. وتأخذون من الدين القشور، وحسابكم عسير عند الله. ظهوري ليس أفكاراً واردة بعد فقدي لشريك عمري؛ بل هو أمر نحن كأسرة مقررينه، أتحدث عن حياتنا وليس تمثيلاً، ولم نبدأه بعد". حقيقة التخلّي عن الحجاب كما وجّهت رسالة شديدة اللهجة لمن يردد شائعات عليها بتخليها عن الحجاب؛ قائلة: "أما العباية التي ارتديتها في صغري، فخلعتها منذ أكثر من عشرين عاماً، ولكنني لم أتخلَّ عن حجابي بمواصفاتي الشخصية التي لا تخالف الشرع، وتناسب سني بما أنني لسة صوغانونة. وهذا في حياة زوجي، تخففتُ مما كنت فيه عن قناعة وإيمان بأن الدين يُسر وليس بعسر. وسألت علماء ثقات (ما شادّ الدين أحدٌ إلا غلبه؛ فأوغل في الدين برفق، وسددوا وقاربوا، وما خُيّر، صلى الله عليه وسلم، بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إن لم يكن إثماً) فبلاش شحط ونحر وتقولوا عليا كذباً في أيّ أمر يروق لكم؛ حتى لا تسبحوا يوم حسابكم في نهر من القطران، لا أنتم خارجين منه ولا يُقضى عليكم فتموتوا. عُلم يا أهل المفهومي؟".

