شكرا لقرائتكم خبر تتويج أول سعودي في مجال تشريعات سلامة وتشغيل الطيران والمطارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج سلطان بن عبدالعزيز مشرف، بصفته أول سعودي يحصل على تصنيف عالمي في مجال تشريعات سلامة وتشغيل الطيران والمطارات، من منظمة الطيران المدني الدولي «ICAO»، ومجلس المطارات الدولي «ACI»، أعلى التصنيفات العالمية في هذا المجال، وذلك في المقر الرئيسي لمنظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال بكندا.

ويعد مشرف أول سعودي وأول عربي وأول شرق أوسطي، يتوج بتصنيف عالمي في مجال تشريعات سلامة وتشغيل الطيران والمطارات، من منظمة «ICAO»، ومجلس «ACI»، بدعم وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومتابعة رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج.

وأكد مشرف أن المملكة تفخر بأبنائها وتقلدهم مكانة عالمية، لما يمتلكونه من عزيمة صادقة وقدرات واعدة تتحول إلى أفعال على أرض الواقع، حاثا الشباب السعودي للنظر إلى الأفق البعيد دائما، بكل عزم وإصرار لخدمة الوطن والنهوض برفعته، وفق ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة أيدها الله.