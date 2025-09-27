شكرا لقرائتكم خبر وزير الصناعة يبحث في شنغهاي توسيع الشراكات الاستثمارية مع شركات صينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماعات ثنائية مع قادة شركات صناعية في مدينة شنغهاي الصينية، بحث خلالها تعزيز التعاون الصناعي، والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية.

وسلط الخريف الضوء على مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة، والفرص النوعية التي تتيحها في عدة قطاعات صناعية ذات أولوية منها الآلات والمعدات، والصناعات الكيميائية المتخصصة والتحويلية، والمزايا التنافسية لبيئة الاستثمار الصناعية، إضافة إلى الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة لتسهيل رحلة المستثمرين.

واستعرض مقومات المملكة الاستراتيجية التي تجعلها مركزا محوريا لجذب الاستثمارات العالمية، ومنها موقعها الجغرافي الذي يربط بين 3 قارات، ووفرة الموارد الطبيعية، وأسعار الطاقة التنافسية، إلى جانب البنية التحتية المتطورة، والمدن الصناعية المتقدمة، فضلا عن سهولة الإجراءات الحكومية.

وتضمنت الشركات الصينية التي التقى الخريف قادتها، شركة Shanghai Wedge Investment الرائدة في تقنيات الصب الدقيق وتطوير سبائك أحادية البلورة وسبائك درجات الحرارة العالية المستخدمة في التطبيقات الصناعية المتقدمة، وشركة Shenzen Capchem Tech البارزة في تصنيع المواد الكيميائية المتخصصة، وشركة Virtual Mind Holding (VMH) الرائدة في مجالات الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوكشين للاستخدامات الصناعية.

حضر الاجتماعات الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، وعدد من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن زيارة معالي الوزير الخريف إلى جمهورية الصين الشعبية التي تستمر حتى الـ27 من الشهر الحالي، وتستهدف تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية، وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.