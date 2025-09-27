شكرا لقرائتكم خبر وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية قبرص ويوقعان اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير خارجية جمهورية قبرص الدكتور كونستانتينوس كومبوس، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما جرى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

عقب اللقاء جرى التوقيع على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية قبرص.

حضر اللقاء مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.