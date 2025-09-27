شكرا لقرائتكم خبر وزير الاقتصاد يلقي كلمة في اجتماع برنامج العمل العالمي للشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقى وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، كلمة المملكة خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته الأمم المتحدة احتفالا بالذكرى الثلاثين لبرنامج العمل العالمي للشباب، وذلك في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط: في عالم يجد فيه الكثيرون صعوبة في تبني الرؤية بعيدة المدى، يبقى عامل الشباب هو المفتاح، فهم يملكون المستقبل أكثر مما سنملكه نحن يوما، والدروس المستفادة من تجاربنا واضحة، أشركوا الشباب، استثمروا فيهم، واعتمدوا عليهم اليوم.

وأضاف: المسألة لا تتعلق بعدد السكان فحسب، بل بمن يقود، النموذج الذي يحتذى به في نهجنا يجسده ولي العهد، الذي تجسد رؤيته الطموحة طاقة الشباب وطموحاتهم، ومع انطلاقة رؤية المملكة 2030 وتقدمها، شهدت أفضل نموذج للتخطيط بعيد المدى والتنفيذ المستدام حتى اليوم. وأوضح أن نحو نصف سكان العالم دون سن الثلاثين، ومعدل بطالة الشباب عالميا يقارب 3 أضعاف معدل بطالة البالغين، وكثير منهم لا يزال خارج منظومة التعليم أو التدريب أو العمل، منوها بأهمية العمل بالإجراءات الجماعية التي تحدد ما إذا كان العامل الديمغرافي فرصة تثمر أو عبئا يثقل كاهل النظام العالمي بأسره.