وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية البوسنة والهرسك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير خارجية البوسنة والهرسك السيد ألمدين كوناكوفيتش، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وعقب اللقاء جرى التوقيع على اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة المملكة ومجلس وزراء البوسنة والهرسك.