منظمة «الإيكاو» تكرم المملكة لدعمها البرامج والمبادرات الدولية لتعزيز أمن الطيران المدني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرمت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المملكة ممثلة في رئيس البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط محمد بن سعد الفوزان، تقديرا لجهوده في إدارة ورئاسة البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط (CASP-MID) والإسهام في رفع مستوى قدرات دول الإقليم في مجال أمن الطيران، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج.

جاء ذلك خلال مشاركة المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية في أعمال الدورة الـ42 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المنعقدة خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر بمدينة مونتريال في كندا.

ويأتي هذا التكريم انعكاسا للدور الريادي للمملكة العربية السعودية في دعم برامج المنظمة الأممية والمبادرات الدولية لتعزيز أمن الطيران المدني، وتقديم المساندة للدول الأعضاء بما يضمن «عدم ترك أي دولة خلف الركب».

وقد حقق البرنامج التعاوني (CASP-MID) نجاحات بارزة منذ استضافته في المملكة، حيث شهد نموا في نشاطاته تجاوز 300%، مع تدريب نحو 2600 متدرب، وتنفيذ أكثر من 120 نشاطا متخصصا، وتقديم خدماته لـ12 دولة إقليمية.

وأعرب نائب الرئيس التنفيذي لأمن الطيران رئيس البرنامج محمد بن سعد الفوزان، خلال التكريم عن شكره للأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» خوان كارلوس سالازار على هذا الإنجاز والتكريم، مؤكدا أن توجيهات رئيس الهيئة تجسد اهتمام قيادة المملكة العربية السعودية بالبرنامج، وكانت حافزا رئيسيا لتجاوز مستهدفاته وتعزيز مستوى جودة أمن الطيران لدى الدول الأعضاء، مع الالتزام بمواصلة الجهود لدعم دول الجوار بمنطقة الشرق الاوسط في هذا المجال الحيوي.

وقال: إن هذا التقدير الدولي بحصول ممثل المملكة على شهادة أمين عام المنظمة يمثل تتويجا لتحقيقها أفضل المعايير الدولية المعتمدة من منظمة (الإيكاو) وفقا للتدقيق الأمني الدوري والرسمي الذي تجريه (الإيكاو) على الدول الأعضاء بالمنظمة.