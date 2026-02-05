شكرا لقرائتكم خبر «الحرف لوحة واللوحة نص» أمسية أدبية في الشريك الأدبي بالباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظَم الشريك الأدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة «المقهى الثقافي» بمنطقة الباحة أمس، فعالية فنية أدبية تحت شعار «الحرف لوحة واللوحة نص»، بحضور عدد من المهتمين والمهتمات بالفن التشكيلي والخط والأدب بالمنطقة.

وشهدت الأمسية تقديم أعمال للمشاركين تضمنت تحويل النص إلى تجربة بصرية تنطق بالمعنى، وتجتمع رؤية الخطاطين والفنانين في حوار حي بين الإحساس البصري والوجدان اللغوي، إضافة إلى عدد من المداخلات التي أثارت النقاش حول المحاور والموضوعات الفنية المطروحة، وفي ختام الأمسية أقيم معرض تشكيلي استعرض أعمال وإبداعات المشاركين.

يذكر أن هذه الأمسية تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الأدبية التي ينظمها الشريك الأدبي؛ بهدف إثراء المشهد الثقافي بالمنطقة، وتعزيز الحراك الأدبي، وفتح مساحات للحوار بين المبدعين والمهتمين بالقراءة.